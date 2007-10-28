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    В разбившемся вертолете находились владелец «Лестера», его дочь, два пилота и еще один человек

    Теги премьер-лига Англия происшествия Лестер Вичай Сривадханапрабха Футбол

    Появились новые детали крушения вертолета владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабхи.

    Как уже сообщалось ранее, сам таец находился на борту.

    По данным Sky Sport Italia, в вертолете в момент крушения находились 4 человека: сам Сривадханапрабха, его дочь и два пилота.

    Источник Reuters сообщил, что на борту находился пятый человек, личность которого пока не раскрыта.

    Официального подтверждения или опровержения информации о количестве человек в вертолете пока нет, как нет информации о том, выжил ли кто-то в катастрофе.

    Сегодня утром люди начали приносить цветы к месту трагедии около «Кинг Пауэр Стэдиум».

    Инцидент произошел спустя час после матча 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

    Разбился вертолет владельца «Лестера». Клуб отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч

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    Фото: твиттер журналиста Давидде Коррана

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