В разбившемся вертолете находились владелец «Лестера», его дочь, два пилота и еще один человек

Появились новые детали крушения вертолета владельца Вичая Сривадханапрабхи.

Как уже сообщалось ранее, сам таец находился на борту.

По данным Sky Sport Italia, в вертолете в момент крушения находились 4 человека: сам Сривадханапрабха, его дочь и два пилота.

Источник Reuters сообщил, что на борту находился пятый человек, личность которого пока не раскрыта.

Официального подтверждения или опровержения информации о количестве человек в вертолете пока нет, как нет информации о том, выжил ли кто-то в катастрофе.

Сегодня утром люди начали приносить цветы к месту трагедии около «Кинг Пауэр Стэдиум».

Инцидент произошел спустя час после матча 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

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Фото: твиттер журналиста Давидде Коррана