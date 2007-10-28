В разбившемся вертолете находились владелец «Лестера», его дочь, два пилота и еще один человек

Появились новые детали крушения вертолета владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабхи.
Как уже сообщалось ранее, сам таец находился на борту.
По данным Sky Sport Italia, в вертолете в момент крушения находились 4 человека: сам Сривадханапрабха, его дочь и два пилота.
Источник Reuters сообщил, что на борту находился пятый человек, личность которого пока не раскрыта.
Официального подтверждения или опровержения информации о количестве человек в вертолете пока нет, как нет информации о том, выжил ли кто-то в катастрофе.
Сегодня утром люди начали приносить цветы к месту трагедии около «Кинг Пауэр Стэдиум».
Инцидент произошел спустя час после матча 10-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).
Разбился вертолет владельца «Лестера». Клуб отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч
Фото: твиттер журналиста Давидде Коррана