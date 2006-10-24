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    Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Галимов и другие назначения 12-го тура РПЛ

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура российской премьер-лиги.

    27 октября (суббота)

    «Урал» — «Уфа»

    Судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

    «Арсенал» — «Оренбург»

    Судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Ростов» — «Анжи»

    Судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    28 октября (воскресенье)

    «Енисей» — «Локомотив»

    Судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    «Ахмат» — «Динамо»

    Судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    ЦСКА — «Краснодар»

    Судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    29 октября (понедельник)

    «Крылья Советов» — «Зенит»

    Судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Рубин» — «Спартак»

    Судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).

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