Марсело: «Мир останавливается, чтобы посмотреть класико»

Защитник Марсело поделился ожиданиями от предстоящего класико с «Барселоной».

«Играть на , представляя , – это прекрасно. Все фанаты против нас, это очень мотивирует. В класико победит тот, кто совершит меньше ошибок.

Нам нужно быть сконцентрированными, мы все знаем, какие игроки у «Барселоны» в атаке.

Когда я переходил в «Реал», играть и побеждать в класико было среди моих целей. Всегда приятно играть против «Барсы».

Мир останавливается, чтобы посмотреть эту игру, будь это начало сезона или конец. Каждый футболист хочет сыграть в таком матче, мне повезло делать это много раз», – сказал Марсело.