Наверх

    Марсело: «Мир останавливается, чтобы посмотреть класико»

    Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Марсело Камп Ноу Футбол

    Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от предстоящего класико с «Барселоной».

    «Играть на «Камп Ноу», представляя «Реал», – это прекрасно. Все фанаты против нас, это очень мотивирует. В класико победит тот, кто совершит меньше ошибок.

    Нам нужно быть сконцентрированными, мы все знаем, какие игроки у «Барселоны» в атаке.

    Когда я переходил в «Реал», играть и побеждать в класико было среди моих целей. Всегда приятно играть против «Барсы».

    Мир останавливается, чтобы посмотреть эту игру, будь это начало сезона или конец. Каждый футболист хочет сыграть в таком матче, мне повезло делать это много раз», – сказал Марсело.

    ТЕСТ: дебютный матч Черчесова, величайшая победа сборной России и еще 30 интересных фактов про российский футбол

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться