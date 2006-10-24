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    Хулен Лопетеги: «У «Реала» есть проблемы с завершением, но на класико у нас большие планы»

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    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Викторией» (2:1) в Лиге чемпионов.

    «У Марсело сильный ушиб. Последствия будут ясны в течение 48 часов, но я настроен оптимистично.

    Мы не смогли заранее снять все вопросы о победителе, нам не удалось забить больше. У нас было много моментов, но в итоге мы получили нервную концовку. У нас есть проблемы с завершением атак, мы должны признать это.

    Главное, что мы смогли взять три очка и прервать неудачную серию, которая слишком затянулась. Мы около двенадцати раз пробили в каркас ворот за последние пять матчей. Теперь наша задача – продолжить побеждать и спокойно прогрессировать.

    Буду ли я все еще тренером в класико? Это вопрос не ко мне, но да, я уверен, что все еще буду главным тренером. Мы готовимся к воскресной игре, она очень важна, у нас большие планы на этот матч», – сказал Лопетеги.

    Матч «Барселона» – «Реал» состоится 28 октября на «Камп Ноу». Начало – в 18:15 по московскому времени.

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