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    Нобель Арустамян: «Кононов кажется «Спартаку» оптимальной фигурой до конца сезона. Получится – предложат длинный контракт»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Нобель Арустамян Футбол

    Журналист Нобель Арустамян рассказал о возможном назначении Олега Кононова главным тренером «Спартака».

    «По Кононову. Он фаворит и без пяти минут новый главный тренер «Спартака». Переговоры уже были, и даже больше – они в разгаре. Естественно, в «Спартаке» вопрос по тренеру принимает один человек, вполне возможно, что он может передумать.

    Или, скажем, найти альтернативу, или от безысходности впечатлиться результатом исполняющего обязанности (как случилось на самом деле с Каррерой два года назад).

    Но Кононов для всех в «Спартаке» кажется оптимальной фигурой до конца сезона. Получится – предложат длинный контракт. Нет – вернутся к другим вариантам», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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    Кононов – нормальный выбор для «Спартака»?

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    • Да, его стиль отлично подходит «Спартаку»
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    • Нет, надо было брать Черчесова
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