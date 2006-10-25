Нобель Арустамян: «Кононов кажется «Спартаку» оптимальной фигурой до конца сезона. Получится – предложат длинный контракт»

Журналист Нобель Арустамян рассказал о возможном назначении Олега Кононова главным тренером .

«По Кононову. Он фаворит и без пяти минут новый главный тренер «Спартака». Переговоры уже были, и даже больше – они в разгаре. Естественно, в «Спартаке» вопрос по тренеру принимает один человек, вполне возможно, что он может передумать.

Или, скажем, найти альтернативу, или от безысходности впечатлиться результатом исполняющего обязанности (как случилось на самом деле с Каррерой два года назад).

Но Кононов для всех в «Спартаке» кажется оптимальной фигурой до конца сезона. Получится – предложат длинный контракт. Нет – вернутся к другим вариантам», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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