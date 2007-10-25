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    Илья Казаков: «Спартак» сегодня объявит о назначении Кононова»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Илья Казаков Олег Кононов Футбол

    Олег Кононов может быть представлен в качестве нового главного тренера «Спартака» уже сегодня, сообщает журналист Илья Казаков.

    «Как понимаю, должны объявить сегодня. По поводу срока – если Кононов подписал с «Арсеналом» на год, то почему бы не согласиться со «Спартаком» до конца сезона?

    Хотя выглядит этот испытательный срок странно. Из Тулы второй хороший тренер за несколько месяцев сам уходит, удивительно», – написал Казаков в твиттере.

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    • Да, его стиль отлично подходит «Спартаку»
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