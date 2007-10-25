Илья Казаков: «Спартак» сегодня объявит о назначении Кононова»

Олег Кононов может быть представлен в качестве нового главного тренера уже сегодня, сообщает журналист Илья Казаков.

«Как понимаю, должны объявить сегодня. По поводу срока – если Кононов подписал с «Арсеналом» на год, то почему бы не согласиться со «Спартаком» до конца сезона?

Хотя выглядит этот испытательный срок странно. Из Тулы второй хороший тренер за несколько месяцев сам уходит, удивительно», – написал Казаков в твиттере.

«Спартаку» нужен Кононов, а не Черчесов

Проблема Спартака не в тренере. Назначение Кононова будет ошибкой