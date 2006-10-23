Посольство РФ в Италии опровергло информацию о ножевом ранении фаната ЦСКА. Он пошел на стадион

Посольство России в Италии опровергло информацию о ножевом ранении болельщика ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов против «Ромы».
«Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы.
Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности.
Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе.
Сотрудник посольства с ним уже связывался», – сообщил представитель посольства РФ в Италии.
ЦСКА проигрывает «Роме» 0:3 в начале второго тайма. Sports.ru ведет онлайн-трансляцию этого матча.