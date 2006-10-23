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    Посольство РФ в Италии опровергло информацию о ножевом ранении фаната ЦСКА. Он пошел на стадион

    Теги ЦСКА Рома премьер-лига Россия Лига чемпионов происшествия болельщики Р-Спорт Футбол

    Посольство России в Италии опровергло информацию о ножевом ранении болельщика ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов против «Ромы».

    «Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы.

    Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности.

    Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе.

    Сотрудник посольства с ним уже связывался», – сообщил представитель посольства РФ в Италии.

    ЦСКА проигрывает «Роме» 0:3 в начале второго тайма. Sports.ru ведет онлайн-трансляцию этого матча.

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