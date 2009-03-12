Сергей Прядкин: «Попробуем договориться с Nike, чтобы к следующему сезону для РФПЛ изготовили специальный зимний мяч»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном появлении в чемпионате России другого зимнего мяча со следующего сезона.

«Наш новый технический партнер – компания , и у нас неплохой контракт с ними. В линейке мячей у не предусмотрен красный или оранжевый мяч. Технологи компании отработали и считали, что представленная на пресс-конференции цветовая гамма должна соответствовать проведению зимних матчей.

Мы принимаем критику и понимаем, что недостаточная видимость имеет место – особенно в условиях снегопада. Я разговаривал с игроками. От вратарей замечания были, но отдельные игроки говорили, что им не мешало. Но с точки зрения картинки и зрителей мяч был мало заметен.

Мы обратились в компанию Nike и попробуем сделать так, чтобы к следующему сезону они нам изготовили специальный зимний мяч для стран с суровыми климатическими условиями. Попробуем этот вопрос решить. Наверное, оранжевый мяч смотрелся бы лучше.

Хотя даже полицейские на Западе надевают в непогоду желтые или зеленые жилетки. Может, сравнение неудачное, но есть же профессионалы, которые разрабатывают цветовую гамму. Мы решим этот вопрос. У нас хорошие взаимоотношения и контракт с Nike.

До этого мы сотрудничали с Adidas, но у нас закончился контракт с этим техническим партнером. Nike предложил лучшие условия. Впервые после долгого перерыва, когда техническая компания платила деньги премьер-лиге, мы к этому вернулись.

Эти средства небольшие, и они распределяются между клубами для их поддержки и финансовой состоятельности. Есть ряд лиг, которые продолжают играть мячом аdidas, который очень качественный, перед . Это как кроссовки: компании-производители соревнуются, но технологии примерно одинаковые», – сказал Прядкин.

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