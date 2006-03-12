РФПЛ: «Технический спонсор производит только желто-оранжевые мячи для игры зимой. Других просто нет»

Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов объяснил, почему на матче «Локомотив» – использовался мяч желтого цвета.

«В рамках контракта с техническим спонсором, контрастные мячи для матчей в условиях плохой видимости предоставляются именно те, которыми играли и – желто-оранжевые. Это единственный вариант мяча для подобных матчей – другие не производятся.

Представители спонсора разъясняли при консультациях, что эти мячи многократно тестировались в разных условиях. Более того, в Англии и Испании тот же спонсор и предоставляются такие же мячи. С общих камер видимость мяча действительно была затруднена из-за снегопада.

Приносим извинения всем, кто не получил удовольствие от просмотра. Мы уже начали новые консультации со спонсорам, чтобы понять, что, когда и как надо сделать для улучшения свойств контрастного мяча для чемпионата России», – сказал Суворов.

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