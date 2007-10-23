Ещенко – Каррере: «Спасибо за все. Я всегда ценил наши взаимоотношения»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поблагодарил отправленного в отставку экс-главного тренера команды Массимо Карреру за работу в клубе.
«Спасибо за все Массимо...Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем!» – написал Ещенко в инстаграме.
Ранее Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.
Сегодня стало известно, что футболисты вернутся в основную команду после отставки Карреры.
Ранее слова благодарности итальянскому специалисту в инстаграме выразили Жано Ананидзе, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Луис Адриано, Роман Зобнин и Александр Самедов. Последнему Каррера ответил лично.
Каррера – все. Следующим тренером «Спартака» может стать Черчесов