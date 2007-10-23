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    Ещенко – Каррере: «Спасибо за все. Я всегда ценил наши взаимоотношения»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поблагодарил отправленного в отставку экс-главного тренера команды Массимо Карреру за работу в клубе.

    «Спасибо за все Массимо...Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем!» – написал Ещенко в инстаграме.

    Ранее Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

    Сегодня стало известно, что футболисты вернутся в основную команду после отставки Карреры.

    Ранее слова благодарности итальянскому специалисту в инстаграме выразили Жано Ананидзе, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Луис Адриано, Роман Зобнин и Александр Самедов. Последнему Каррера ответил лично.

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