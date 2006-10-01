Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после домашнего поражения красно-белых от «Ростова» (0:1) в матче РПЛ опубликовал очередное видео со стихотворением.
«На стадионе — 30 с лишним, а у экранов — сотни тысяч.
И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?
Тех 30, что на стадионе? Или всех тех, кто у экранов?
А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?
Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.
А парни в поле не хотели. А может, их не научили?
«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»
Кричал им тренер, утопая в короне для него огромной.
И 30 с лишним замолчали, а сотни тысяч приуныли.
И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.
Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване,
За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!», – сказал Назаров.
После 9 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 5-е место.
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