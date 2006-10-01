Актер и болельщик Дмитрий Назаров после домашнего поражения красно-белых от «Ростова» (0:1) в матче РПЛ опубликовал очередное видео со стихотворением.

«На стадионе — 30 с лишним, а у экранов — сотни тысяч.

И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

Тех 30, что на стадионе? Или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

Кричал им тренер, утопая в короне для него огромной.

И 30 с лишним замолчали, а сотни тысяч приуныли.

И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване,

За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!», – сказал Назаров.

После 9 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 5-е место.