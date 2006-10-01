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    «И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?» Назаров записал новое стихотворение о «Спартаке»

    Теги Спартак премьер-лига Россия видео Массимо Каррера Дмитрий Назаров актер Футбол

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров после домашнего поражения красно-белых от «Ростова» (0:1) в матче РПЛ опубликовал очередное видео со стихотворением.

    «На стадионе — 30 с лишним, а у экранов — сотни тысяч.

    И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

    Тех 30, что на стадионе? Или всех тех, кто у экранов?

    А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

    Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

    А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

    «Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

    Кричал им тренер, утопая в короне для него огромной.

    И 30 с лишним замолчали, а сотни тысяч приуныли.

    И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

    Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване,

    За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!», – сказал Назаров.

    После 9 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ 5-е место.

     
     
     
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    Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

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