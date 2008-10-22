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    Доктор Лю: «Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать?»

    Теги Спартак Лю Хуншэнь премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

    Доктор Лю Хуншэнь, работавший в «Спартаке» в 2004-2017 годах, отреагировал на увольнение из клуба тренера Массимо Карреры.

    «После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет.

    Я смотрел игру с «Арсеналом» – это было ужасно. Лично для меня было понятно, что Карреру уволят, так как он слабый тренер и с ним команда не прогрессировала.

    Думаю, это правильное решение для клуба. Неожиданностью для меня это не стало», – сказал врач.

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