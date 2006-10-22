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    Хулен Лопетеги: «Если хотите видеть подавленного тренера, не смотрите на меня. ДНК «Реала» – биться»

    Теги Реал Мадрид Виктория Пльзень Ла Лига Лига чемпионов Хулен Лопетеги Футбол

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги выступил на пресс-конференции в преддверии игры с пльзеньской «Викторией» в рамках Лиги чемпионов.

    «Предстоящий матч сильно воодушевляет нас. Подходим к нему с максимальными амбициями и энергией.

    Если вы хотите увидеть подавленного тренера, не смотрите на меня. Со мной ровно наоборот. ДНК «Реала» – биться, и я выгравирую это в огне.

    Я не заглядываю дальше матча с «Викторией». Не могу твердо говорить о чем-либо, кроме настоящего момента. Что произойдет через месяц или два… Мы сосредоточимся на настоящем.

    У нас есть время, чтобы изменить ситуацию. Команда жива», – сказал испанец.

    У «Реала» 3 поражения подряд и антирекорд по голам, но Лопетеги не ждет отставки

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