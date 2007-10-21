El Pais: «Реал» начал переговоры с Конте сразу после поражения от ЦСКА

рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера в случае увольнения .

52-летний специалист может быть отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

Мадридцы накануне проиграли «Леванте» на своем поле в 9-м туре (1:2).

Королевский клуб не может выиграть в пяти матчах подряд: три поражения и одна ничья в примере плюс поражение от в Лиге чемпионов. Команда впервые с мая 2009 года проиграла три матча подряд.

Football Italia со ссылкой на El Pais сообщает, что «Реал» начал переговоры с Конте еще 2 октября – сразу после поражения от ЦСКА (0:1).