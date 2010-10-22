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    «Реал» вновь провел переговоры с агентом Конте

    Теги Реал Мадрид Ла Лига отставки Антонио Конте Федерико Пасторелло Футбол

    «Реал» по-прежнему рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Челси» Антонио Конте на случай отставки Хулена Лопетеги.

    Руководство мадридского клуба в субботу, после поражения от «Леванте» (1:2) в Ла Лиге, вновь выходило на контакт с Федерико Пасторелло, агентом Конте.

    По данным As, во время разговора представитель «Реала» подтвердил, что считает итальянца фаворитом на пост главного тренера команды.

    Ранее сообщалось, что королевский клуб начал переговоры с Конте сразу после поражения от ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов.

    «Реал» может уволить Лопетеги уже сегодня. Основной кандидат на замену – Солари

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