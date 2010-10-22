«Реал» вновь провел переговоры с агентом Конте

по-прежнему рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Челси» на случай отставки Хулена Лопетеги.

Руководство мадридского клуба в субботу, после поражения от «Леванте» (1:2) в , вновь выходило на контакт с Федерико Пасторелло, агентом Конте.

По данным As, во время разговора представитель «Реала» подтвердил, что считает итальянца фаворитом на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что королевский клуб начал переговоры с Конте сразу после поражения от ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов.

«Реал» может уволить Лопетеги уже сегодня. Основной кандидат на замену – Солари