Кокорина и Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры СИЗО «Бутырка»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев переведены из карантина в двухместные камеры СИЗО «Бутырка».

«Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин – в трехместной.

Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало», – сказал Мельников.

Мельников также отметил, что камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками СИЗО.

Сообщается, что футболисты подали заявки на посещение спортзала, но пока не тренировались.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это