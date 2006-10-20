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    Кокорина и Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры СИЗО «Бутырка»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев переведены из карантина в двухместные камеры СИЗО «Бутырка».

    «Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин – в трехместной.

    Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало», – сказал Мельников. 

    Мельников также отметил, что камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками СИЗО.

    Сообщается, что футболисты подали заявки на посещение спортзала, но пока не тренировались.

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