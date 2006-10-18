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    Глушаков о требовании вернуть его в основной состав: «Те, кто продолжают распускать слухи, уже давно заслужили «Оскар»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Спартак мол Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, переведенный в дублирующий состав, опроверг информацию о требовании вернуть его в основную команду.

    «По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу Спартака, но никаких требований перед руководством не ставил.

    Те, кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили «Оскар» за сценарий. Слежу за Вами внимательно», – написал Глушаков в твиттере.

    Глушаков и Андрей Ещенко были отправлены в молодежную команду в сентябре, после того, как поставили лайк под постом артиста Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой главного тренера Массимо Карреры.

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