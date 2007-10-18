Турана подозревают в связях с организатором переворота в Турции в 2016 году

Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении полузащитника «Барселоны» Арды Турана, который на правах аренды выступает за «Истанбул».
31-летний хавбек подозревается в связях с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Власти Турции в 2016 году обвинили Гюлена, который проживает в США, в том, что он стоял за попыткой переворота в стране.
Расследования также открыты в отношении бывших футболистов сборной Турции Эмре Белезоглу, Окана Бурука и Бюлента Коркмаза.
Ранее Туран стал фигурантом дела об избиении певца Беркая Шахина в ночном клубе. Турецкая прокуратура запросила для него 12 с половиной лет заключения.
Его обвиняют в нарушении ряда статей турецкого уголовного кодекса, в частности: домогательства сексуального характера, намеренное нанесение травм, угроза общественной безопасности и владение оружием без разрешения.
Сообщалось, что Туран приставал к жене певца, а позже подрался с самим Беркаем. После этого он приехал к нему в больницу и извинился, предложив себя застрелить.