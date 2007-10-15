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    Обвинение просит для Турана 12,5 лет тюрьмы. Он сломал нос певцу и обвиняется в домогательствах его жены

    Теги Барселона высшая лига Турция Арда Туран происшествия Истанбул Футбол

    Полузащитник «Истанбула» Арда Туран может попасть в тюрьму.

    Турецкая прокуратура запросила для него 12 с половиной лет заключения.

    Его обвиняют в нарушении ряда статей турецкого уголовного кодекса, в частности: домогательства сексуального характера, намеренное нанесение травм, угроза общественной безопасности и владение оружием без разрешения.

    Заявление основано на показаниях турецкого певца Беркая Шахина. Напомним, сообщалось, что Туран приставал к жене певца, а позже подрался с самим Беркаем. После этого он приехал к нему в больницу и извинился, предложив его застрелить.

    В марте 2018 года Туран пригрозил журналисту разбить голову за вопросы его жене.  А в мае напал на судей в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.

    Права на Турана, напомним, принадлежат «Барселоне».

    Туран сломал нос певцу и извинился, предложив себя застрелить

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