Адвокат Пака Удунян: «Не знаю, кто такая Шатихина, но у моего клиента есть претензии к Мамаеву»

Адвокат Дениса Пака Роман Удунян, сообщил, что ему не известно, почему Наталья Шатихина делает заявления как адвокат его клиента.

«Я являюсь адвокатом Дениса Пака и с первых дней следствия представляю его интересы, участвуя во всех следственных мероприятиях.

Кто такая Наталья Шатихина, делающая заявления как адвокат Пака, мне пока не известно. Я не пересекался с ней, и мне непонятно, почему она излагает эту позицию от лица моего клиента.

Пак имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву. Это та позиция, которая дается следствию, а не только на словах. Следствие квалифицирует данное деяние как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По поводу того, пел ли Кокорин песню PSY, я не могу ничего говорить из-за подписки о неразглашении, но могу не исключить их действий.

Что касается прошения о домашнем аресте, мне ничего не известно, поэтому комментировать это не могу. Сначала нужно обсудить это с моим доверителем, это должна быть исключительно его позиция», — заявил Удунян.

Ранее Наталья Шатихина заявила, что Пак не имеет претензий к Мамаеву, поскольку тот не нанес ему повреждений. Она была представлена в качестве адвоката чиновника Минпромторга.

Адвокат Пака: «Мамаев не нанес моему клиенту повреждений. Расхождений в показаниях нет»