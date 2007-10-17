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    Адвокат Пака Удунян: «Не знаю, кто такая Шатихина, но у моего клиента есть претензии к Мамаеву»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат Дениса Пака Роман Удунян, сообщил, что ему не известно, почему Наталья Шатихина делает заявления как адвокат его клиента. 

    «Я являюсь адвокатом Дениса Пака и с первых дней следствия представляю его интересы, участвуя во всех следственных мероприятиях.

    Кто такая Наталья Шатихина, делающая заявления как адвокат Пака, мне пока не известно. Я не пересекался с ней, и мне непонятно, почему она излагает эту позицию от лица моего клиента.

    Пак имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву. Это та позиция, которая дается следствию, а не только на словах. Следствие квалифицирует данное деяние как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

    По поводу того, пел ли Кокорин песню PSY, я не могу ничего говорить из-за подписки о неразглашении, но могу не исключить их действий.

    Что касается прошения о домашнем аресте, мне ничего не известно, поэтому комментировать это не могу. Сначала нужно обсудить это с моим доверителем, это должна быть исключительно его позиция», — заявил Удунян.

    Ранее Наталья Шатихина заявила, что Пак не имеет претензий к Мамаеву, поскольку тот не нанес ему повреждений. Она была представлена в качестве адвоката чиновника Минпромторга.

    Адвокат Пака: «Мамаев не нанес моему клиенту повреждений. Расхождений в показаниях нет»

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