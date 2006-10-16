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    «Ювентус» вступил в борьбу за защитника «Аякса» де Лигта и готов заплатить 50 млн евро

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    Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба.

    Как сообщает Tuttosport, 19-летний голландец является одной из приоритетных трансферных целей «Ювентуса».

    Итальянский клуб готов заплатить за де Лигта требуемые 50 миллионов евро. «Юве» рассчитывает использовать хорошие отношения с агентом де Лигта Мино Райолой, чтобы уговорить игрока перебраться в Италию.

    Ранее сообщалось об интересе к де Лигту со стороны «Барселоны». 

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