«Ювентус» вступил в борьбу за защитника «Аякса» де Лигта и готов заплатить 50 млн евро

Защитник Маттейс де Лигт попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба.

Как сообщает Tuttosport, 19-летний голландец является одной из приоритетных трансферных целей .

Итальянский клуб готов заплатить за де Лигта требуемые 50 миллионов евро. «Юве» рассчитывает использовать хорошие отношения с агентом де Лигта Мино Райолой, чтобы уговорить игрока перебраться в Италию.

Ранее сообщалось об интересе к де Лигту со стороны «Барселоны».

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