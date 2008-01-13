Football Leaks: зарплата Месси в «Барселоне» составляет 104 млн евро в год

Football Leaks опубликовал детали нового контракта нападающего с «Барселоной».

Сообщается, что по условиям сделки аргентинец зарабатывает 104 миллиона евро в год до вычета налогов.

Это первый случай в истории, когда футболист гарантированно получает такую сумму за год, утверждает Mediapart, опубликовавший данные Football Leaks.

Тем не менее, после вычета налогов, согласно испанским законам, эта сумма составляет чуть менее 50 миллионов евро.

Для сравнения, «чистая» годовая зарплата форварда «ПСЖ» составляет 36,8 миллиона евро, а Карлос Тевес в китайском за год получил 38 миллионов.

Фиксированная ежегодная зарплата (включая 15% от имиджевых доходов) Месси в «Барселоне» составляет 71 миллион евро.

Также в сделку были включены подписной бонус в размере 63,5 миллиона евро и бонус за лояльность в размере 70 миллионов, если Лео останется в «Барсе» вплоть до истечения срока 4-летнего контракта.

Суммарно, если учесть все пункты, получается средняя годовая зарплата в размере 104 миллионов евро.