Маурицио Сарри: «Ювентус» и «Ман Сити» – фавориты Лиги чемпионов»

Главный тренер Маурицио Сарри поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

- Кто выиграет чемпионат Италии?

– У нет конкурентов. В этом сезоне они могут добиться успеха и в Лиге чемпионов. Там два фаворита.

- и «Реал»?

– Нет. «Ювентус» и . Мне всегда казалось, что команда Гвардиолы дозревает для решающего броска в Лиге чемпионов.

Для меня в этом турнире будет два фаворита. Потом надо посмотреть, как будут выглядеть в марте испанские клубы, – сказал Сарри.

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