Маурицио Сарри: «Ювентус» и «Ман Сити» – фавориты Лиги чемпионов»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов.
- Кто выиграет чемпионат Италии?
– У «Ювентуса» нет конкурентов. В этом сезоне они могут добиться успеха и в Лиге чемпионов. Там два фаворита.
- «Ювентус» и «Реал»?
– Нет. «Ювентус» и «Манчестер Сити». Мне всегда казалось, что команда Гвардиолы дозревает для решающего броска в Лиге чемпионов.
Для меня в этом турнире будет два фаворита. Потом надо посмотреть, как будут выглядеть в марте испанские клубы, – сказал Сарри.
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