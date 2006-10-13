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    Маурицио Сарри: «Ювентус» и «Ман Сити» – фавориты Лиги чемпионов»

    Теги Челси Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

    - Кто выиграет чемпионат Италии?

    – У «Ювентуса» нет конкурентов. В этом сезоне они могут добиться успеха и в Лиге чемпионов. Там два фаворита.

    - «Ювентус» и «Реал»?

    – Нет. «Ювентус» и «Манчестер Сити». Мне всегда казалось, что команда Гвардиолы дозревает для решающего броска в Лиге чемпионов.

    Для меня в этом турнире будет два фаворита. Потом надо посмотреть, как будут выглядеть в марте испанские клубы, – сказал Сарри.

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