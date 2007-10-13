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    Россия – Турция. Гильерме займет место в воротах

    Теги Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Турции по футболу Сборная России по футболу Гильерме Лига наций УЕФА Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет защищать ворота в матче Лиги наций с Турцией.

    «У нас еще 24 часа до игры. Определенная информация по составу уже есть, к вечеру будет еще – тогда примем решение, которое поможет добиться успеха.

    В воротах играть будет Гилерме», – сказал Черчесов.

    32-летний вратарь «Локомотива» сыграл 11 октября против Швеции (0:0).

    Матч Россия – Турция состоится 14 октября на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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