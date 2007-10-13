Россия – Турция. Гильерме займет место в воротах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет защищать ворота в матче Лиги наций с Турцией.

«У нас еще 24 часа до игры. Определенная информация по составу уже есть, к вечеру будет еще – тогда примем решение, которое поможет добиться успеха.

В воротах играть будет Гилерме», – сказал Черчесов.

32-летний вратарь сыграл 11 октября против Швеции (0:0).

Матч Россия – Турция состоится 14 октября на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.

У России проблемы в позиционной атаке. Это ожидаемо

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин