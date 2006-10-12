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    Анри возглавит «Монако» в понедельник

    Теги Монако Тьерри Анри лига 1 Франция Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Леонарду Жардим Футбол

    Новым главным тренером «Монако» будет назначен Тьерри Анри.

    На этом посту экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции сменит Леонарду Жардима, который был отправлен в отставку в четверг.

    Анри на этой неделе покинет сборную Бельгии, где он работает ассистентом главного тренера Роберто Мартинес, а уже в понедельник будет официально представлен в «Монако». 

    Монегаски после девяти туров нынешнего сезона располагаются в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице лиги 1 с 6 очками.

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