Анри возглавит «Монако» в понедельник

Новым главным тренером «Монако» будет назначен Тьерри Анри.

На этом посту экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции сменит Леонарду Жардима, который был отправлен в отставку в четверг.

Анри на этой неделе покинет сборную Бельгии, где он работает ассистентом главного тренера Роберто Мартинес, а уже в понедельник будет официально представлен в «Монако».

Монегаски после девяти туров нынешнего сезона располагаются в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице лиги 1 с 6 очками.

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин