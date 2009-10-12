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    Удалена публикация с извинениями отчима Кокорина в инстаграме

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин агенты Кирилл Логинов Кокорин и Мамаев Футбол

    Публикация с извинениями Кирилла Логинова, агента и отчима форварда «Зенита» Александра Кокорина, удалена со страницы футболиста в инстаграме.

    Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

    Извинения Логинова от лица 27-летнего футболиста были опубликованы в четверг. В пятницу публикация пропала со страницы Кокорина.

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