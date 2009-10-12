Удалена публикация с извинениями отчима Кокорина в инстаграме

Публикация с извинениями Кирилла Логинова, агента и отчима форварда Александра Кокорина, удалена со страницы футболиста в инстаграме.

Кокорин и хавбек Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

Извинения Логинова от лица 27-летнего футболиста были опубликованы в четверг. В пятницу публикация пропала со страницы Кокорина.

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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