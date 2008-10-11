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    Отчим Кокорина от лица сына извинился перед чиновником Паком, которого футболист ударил стулом

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин агенты Кирилл Логинов Кокорин и Мамаев Футбол

    Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, выступил с публичными извинениями.

    «От своего лица и от лица своего сына хочу принести извинения за произошедшее Денису Паку, дорогим болельщикам, коллегам, партнерам и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации.

    Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел сегодня, после допроса, публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвел таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него.

    Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает.

    Я лишь, как отец, прошу не забывать, что он не только известный футболист, но прежде всего он обычный человек. А людям свойственно ошибаться.

    Он явился в правоохранительные органы, никуда не скрылся, сотрудничает со следствием и понимает свою ответственность за случившееся.

    Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся во всем случившемся и дадут этому правильную объективную оценку», – говорится в сообщении Логинова.

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