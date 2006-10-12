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    Самедов о Кокорине и Мамаеве: «Должна быть очень веская причина, чтобы они так поступили»

    Теги Спартак Зенит Александр Самедов премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался на тему скандальной истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

    «Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год.

    Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили.

    То, что случилось, и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов.

    Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!» – написал Самедов в инстаграме.

    Форвард «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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