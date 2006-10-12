Самедов о Кокорине и Мамаеве: «Должна быть очень веская причина, чтобы они так поступили»

Полузащитник Александр Самедов высказался на тему скандальной истории с Павлом Мамаевым и .

«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год.

Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили.

То, что случилось, и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов.

Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!» – написал Самедов в инстаграме.

Форвард Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Кокорин и Мамаев в зале суда. Эти фото уже легендарны

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