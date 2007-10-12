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    Жена Мамаева удалилась из инстаграма. Ее шантажировали личной информацией

    Теги премьер-лига Россия светская хроника происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, удалила свой аккаунт в инстаграме.

    Накануне девушка заявила, что ее шантажируют, опубликовав переписку.

    Неизвестный требовал денег и угрожал опубликовать информацию личного характера, добытую посредством взлома. Также в переписке видны угрозы в отношении Павла: «Если его закроют, я сделаю, чтобы он повесился».

    Как сообщила Мамаева, злоумышленники получили доступ к ее личной информации три года назад. Их личности тогда не были установлены, и они действительно располагают какими-то данными.

    Мамаев на этой неделе стал фигурантом уголовного дела, заведенного после двух драк с его участием в центре Москвы.

    В четверг стало известно, что футболист заключен под стражу до 8 декабря и будет находиться в СИЗО в Москве.

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