Жена Мамаева удалилась из инстаграма. Ее шантажировали личной информацией

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, удалила свой аккаунт в инстаграме.

Накануне девушка заявила, что ее шантажируют, опубликовав переписку.

Неизвестный требовал денег и угрожал опубликовать информацию личного характера, добытую посредством взлома. Также в переписке видны угрозы в отношении Павла: «Если его закроют, я сделаю, чтобы он повесился».

Как сообщила Мамаева, злоумышленники получили доступ к ее личной информации три года назад. Их личности тогда не были установлены, и они действительно располагают какими-то данными.

Мамаев на этой неделе стал фигурантом уголовного дела, заведенного после двух драк с его участием в центре Москвы.

В четверг стало известно, что футболист заключен под стражу до 8 декабря и будет находиться в СИЗО в Москве.

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