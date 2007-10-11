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    Адвокат Кокорина: «Александр держится кремнем. Решение суда будет обжаловано»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Адвокат Олег Попов, который представляет интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что решение суда о заключении футболиста под стражу будет обжаловано.

    «Ни о каком залоге речи быть не могло. Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведем более серьезные доводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения.

    Кокорин чувствует себя удовлетворительно. Для него решение было ожидаемым. Держится кремнем», – сказал Попов. 

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