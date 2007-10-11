Дарья Шишканова: «Кокорин и Мамаев никого не изнасиловали, не убили. Не надо из них делать монстров и маньяков»

Спортивный агент Дарья Шишканова поделилась мнением об инциденте с участием ее друга и Павла Мамаева, подозреваемых в избиении людей в Москве.

Полиция возбудила уголовное дело о драке в кафе, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

«Александр не дебил, не отморозок. Он совершенно нормальный, воспитанный мальчишка. Знаю его только с хорошей стороны – он и детям помогал, покупал им форму.

Неправильно судить по одному дню, что человек – мерзавец, подонок и монстр. У нас почему-то в обществе признаются либо герои, либо враги народа, а среднего нет.

Они никого не изнасиловали, не убили, не расчленили, и не надо из них делать монстров и маньяков», – сказала Шишканова в эфире канала «Россия 1».

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