«Зенит» направит деньги от продажи футболок с фамилией Кокорина в детдома Петербурга

«Зенит» пожертвует деньги детским домам, вырученные от продажи продукции с фамилией нападающего Александра Кокорина.
«Сообщаем Вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будет направлены в детские дома города Санкт-Петербурга», – сообщается на сайте официального магазина «Зенита».
8 октября произошел инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили водителя ведущей «Первого канала», а также устроили драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.
«Это интервью или что?» Кокорин и Мамаев в изоляторе
Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада