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    «Зенит» направит деньги от продажи футболок с фамилией Кокорина в детдома Петербурга

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар игровая форма Кокорин и Мамаев Футбол

    «Зенит» пожертвует деньги детским домам, вырученные от продажи продукции с фамилией нападающего Александра Кокорина.

    «Сообщаем Вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будет направлены в детские дома города Санкт-Петербурга», – сообщается на сайте официального магазина «Зенита».

    8 октября произошел инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили водителя ведущей «Первого канала», а также устроили драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

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