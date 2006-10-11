«Зенит» направит деньги от продажи футболок с фамилией Кокорина в детдома Петербурга

пожертвует деньги детским домам, вырученные от продажи продукции с фамилией нападающего .

«Сообщаем Вам, что все денежные средства, вырученные от продажи продукции с фамилией «Кокорин» будет направлены в детские дома города Санкт-Петербурга», – сообщается на сайте официального магазина «Зенита».

8 октября произошел инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили водителя ведущей «Первого канала», а также устроили драку, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

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