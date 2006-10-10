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    Мамаев летом сбежал со сбора «Краснодара» и провел ночь в баре. Его оштрафовали на 10 тысяч долларов

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Стали известны условия расторжения контракта полузащитника Павла Мамаева с «Краснодаром».

    По данным телеграм-канала «Мутко против», это допинг, длительная дисквалификация и систематическое нарушение договора. «Краснодар» пытается доказать, что Мамаев систематически нарушает условия контракта.

    В частности, речь идет об инциденте с шампанским в Монте-Карло, а также с происшествием, случившемся на летнем сборе команды в Австрии. Мамаев сбежал из отеля вечером, а вернулся под утро.

    Проходить медосвидетельствование он отказался, на вопросы тренеров тоже не ответил, но руководству рассказал кто-то из игроков, что Мамаев всю ночь провел в близлежащих барах.

    В итоге Мамаева оштрафовали на десять тысяч долларов и взяли обещание, что он нарушает контракт в последний раз.

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