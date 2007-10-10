Полиция возбудила уголовное дело против Кокорина и Мамаева о хулиганстве

В отношении футболистов и Павла Мамаева возбудили уголовное дело о хулиганстве

«В ходе производства по уголовному делу, которое было возбуждено по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской 8 октября, следователями принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении граждан Кокорина и Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, а именно – хулиганство.

Расследование указанного уголовного дела взято на контроль руководством столичного главка», – сказал начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Первоначально дело в отношении футболистов было заведено только по статье о побоях (116 УК РФ).

Статья о хулиганстве предусматривает наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы (в случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, – до семи лет).

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