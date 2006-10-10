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    Тина Канделаки: «Ты можешь упорно работать, чтобы стать Головиным, или за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Александр Головин Тина Канделаки Кокорин и Мамаев Футбол

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала позицию по поводу скандала вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Алкоголь и наркотики погубили не одну спортивную карьеру. Испытание славой и деньгами – самое тяжелое испытание.

    Тут не важно, кто начал. Важно то, что Кокорина с Мамаевым знают все. Это их плакаты висят на стенах у мальчишек.

    О такой карьере мечтает каждый юный футболист, а их герои оказались банальными кутилами, которые не в состоянии держать себя в руках.

    Очень грустно, что Монако их ничему не научило. Они снова, но куда серьезнее, подвели сборную, свои клубы и своих фанатов. То есть всех, кто в них верил.

    После такого вылезти сухим из воды невозможно. О Мамаеве я больше не скажу ни слова, а для Кокорина это будет потерей не столько репутации, сколько шанса на реабилитацию. Понести наказание и строить жизнь и карьеру заново – его единственный шанс.

    И еще, чем громче падения мы наблюдаем, тем лучше это пример для наших восходящих звезд: все очень зыбко, и ты можешь упорно работать, чтоб стать Головиным или Дзюбой (примерами для всех и героями нации), или всего за одну ночь скатиться в Кокориных-Мамаевых.

    Это банально, но, как показывает жизнь, не для всех очевидно», - написала Канделаки.

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