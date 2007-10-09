Первый тренер Кокорина: «Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом»

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего Александра Кокорина и его брата Кирилла прокомментировал скандальную историю с участием футболиста.

Братья Кокорины вместе с хавбеком Павлом Мамаевым подозреваются в избиении нескольких человек.

«Кокорин сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, все равно будут относиться к ним как к своим детям.

Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что все так получилось.

Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще, хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в . Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?!

Он был увлеченным, влюбленным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это все, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг.

Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся… И сразу же эта история. Сложно что-то сказать», — сказал Стаферов.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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