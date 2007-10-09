Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Черчесов о мечте: «Как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Знаем немецкий, поэтому, наверное, «Бавария»

    Теги Спартак Бавария Станислав Черчесов бундеслига Германия Сборная России по футболу Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какую команду мечтает тренировать. 

    - Была ли, есть ли у вас мечта, которая не исполнилась пока?

    – Уже не мечтаю давно, ставим цели. Цели пока есть – только не спрашивайте какие, – которые реально не достигнуты.

    - Не буду спрашивать, раз вы просите.

    – Начнут шлагбаумы ставить.

    - Какое человеческое качество вы цените выше всего?

    – Естественность.

    - А вам лично какого качества не хватает?

    – Оно так уже развивается – терпение.

    - Боитесь ли вы чего-нибудь? Если да, то чего?

    – «Бояться» – неправильное слово, наверное. Когда за дело берешься, есть ответственность, его надо делать.

    Это не боязнь, это неправильное слово. Но… Не знаю, как это объяснить. Боязни как таковой, чисто физической, нет.

    - Вам предложили стать главным тренером любой, самой замечательной команды в мире. На выбор из всех команд. Какую выбираете?

    – В главной команде страны я уже работаю. В «Спартаке» работал. Как бы сказал Чапаев, языки надо знать, да.

    Мы знаем немецкий, поэтому, чтобы было легче работать, наверное, «Байерн» Мюнхен («Бавария» – примечание Sports.ru). Чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать, – сказал Черчесов в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться