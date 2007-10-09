Черчесов о мечте: «Как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Знаем немецкий, поэтому, наверное, «Бавария»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какую команду мечтает тренировать.
- Была ли, есть ли у вас мечта, которая не исполнилась пока?
– Уже не мечтаю давно, ставим цели. Цели пока есть – только не спрашивайте какие, – которые реально не достигнуты.
- Не буду спрашивать, раз вы просите.
– Начнут шлагбаумы ставить.
- Какое человеческое качество вы цените выше всего?
– Естественность.
- А вам лично какого качества не хватает?
– Оно так уже развивается – терпение.
- Боитесь ли вы чего-нибудь? Если да, то чего?
– «Бояться» – неправильное слово, наверное. Когда за дело берешься, есть ответственность, его надо делать.
Это не боязнь, это неправильное слово. Но… Не знаю, как это объяснить. Боязни как таковой, чисто физической, нет.
- Вам предложили стать главным тренером любой, самой замечательной команды в мире. На выбор из всех команд. Какую выбираете?
– В главной команде страны я уже работаю. В «Спартаке» работал. Как бы сказал Чапаев, языки надо знать, да.
Мы знаем немецкий, поэтому, чтобы было легче работать, наверное, «Байерн» Мюнхен («Бавария» – примечание Sports.ru). Чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать, – сказал Черчесов в эфире программы «Познер» на «Первом канале».
Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!