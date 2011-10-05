Харри Уинкс: «Месси полностью прошел футбол. Он особенный, лучший игрок в истории»

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс поделился мнением о поражении от «Барселоны» (2:4) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и оценил игру .

«Мы хотели не такого результата. Он отбирает наслаждение и восхищение игрой. Но через много лет, когда я гляну на свою карьеру и вспомню, что играл против лучшего футболиста в истории, это будет моментом для гордости.

Единственное, как можно описать его игру: он полностью прошел футбол. Он все знает о нем. Его чувство паса исключительно. Он особенный. Но все говорят годами. Каждый, кто играл против него, говорил то же самое.

Сыграть против такого футболиста – особенный момент для меня. Но поражение всегда удручает. Я опустошен. Я многому научусь после этой игры. Я пересмотрю матч и разберу свои действия. Были моменты, когда я коряво отдавал мяч, это недопустимо.

Но я определенно извлеку уроки и постараюсь совершенствовать свою игру. Борьба с такими футболистами, как Ракитич и Бускетс – всегда хороший урок. Они играют на высоком уровне годами. Это хороший способ проверить себя и чему-то научиться», – сказал Уинкс.

По всей видимости, англичанин сравнил достижения Месси с тем, как геймеры проходят уровни в компьютерных играх.

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