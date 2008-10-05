Массимо Каррера: «Это был лучший матч сезона. Чувствую ли доверие Федуна? Ха-ха, хороший вопрос»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проанализировал ничью в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3), передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.
– Согласен, что лучший матч сезона. Ребята провели отменный мяч, против качественной команды. Два раза проигрывали, сумели сравнять счет и вырваться вперед.
Отдали все. Было жаль пропустить гол после добавленного времени. Вот за это обидно. Потому что ребята боролись и отдали всю душу.
- Чувствуете доверие Федуна?
– Ха-ха, это хороший вопрос. Если я еще тренер, он верит в меня. Отношусь к подобным ситуациям с позитивом.
- Была новость, что боссы «Спартака» обсуждают ваше будущее. Как отреагировали?
– На данный момент я тренер «Спартака» и выполняю свой долг. И ни к чему не прислушиваюсь.
Результаты важны для руководства. Но сегодня вратарь и защитник 1998 года рождения. Полузащитник 2000 года. Это говорит, что с я стараюсь выстраивать будущее в «Спартаке».
- По реакции в раздевалке больше позитива, что забили. Или негатив, что упустили победу?
– Команда была расстроена из-за третьего гола. Но я поздравил ребят и хочу сделать это публично.
И ветераны, и молодые играли на 300%. Это моя команда. И я хочу видеть такую игру. Горжусь тем, что они сделали.
- Важна Лига Европы, раз четыре молодых в основе? Но перелом случился с Ханни и другими опытными игроками.
– Мы через два дня играем в Красноярске, у нас пять часов перелета. Надо учитывать.
Не ставлю молодых, потому что не придаю значения. Ставлю, потому что они готовы.
- Почему Глушаков не работает с основой?
– Ответ будет, когда придет момент, – сказал Каррера.