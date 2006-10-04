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    Месси, Неймар, Дибала и Джеко претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

    Теги ПСЖ Рома Ювентус Барселона Лионель Месси Лига чемпионов рейтинги Неймар Эдин Джеко Пауло Дибала Футбол

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Претендентов четверо: Пауло Дибала («Ювентус»), Неймар («ПСЖ»), Эдин Джеко («Рома») и Лионель Месси («Барселона»).

    Дибала в матче с «Янг Бойз» (3:0) оформил хет-трик, Неймар в игре с «Црвеной Звездой» (6:1) также отметился тремя мячами, Джеко трижды поразил ворота «Виктории» (5:0), а на счету Месси дубль в матче с «Тоттенхэмом» (4:2).

    Проголосовать за лучшего игрока недели в ЛЧ можно на официальном сайте УЕФА.

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