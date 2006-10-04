Месси, Неймар, Дибала и Джеко претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Претендентов четверо: Пауло Дибала («Ювентус»), Неймар («ПСЖ»), Эдин Джеко («Рома») и Лионель Месси ( ).

Дибала в матче с «Янг Бойз» (3:0) оформил хет-трик, в игре с «Црвеной Звездой» (6:1) также отметился тремя мячами, Джеко трижды поразил ворота «Виктории» (5:0), а на счету Месси дубль в матче с «Тоттенхэмом» (4:2).

Проголосовать за лучшего игрока недели в ЛЧ можно на официальном сайте УЕФА.