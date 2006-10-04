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    Геркус о шансах «Локо»: «Бывает достаточно двух побед, чтобы выйти из группы. Борьба продолжается»

    Теги Локомотив Шальке Лига чемпионов Илья Геркус ТАСС Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о поражении от «Шальке» (0:1) в Лиге чемпионов.

    «Мне лично очень обидно, я очень разочарован, я максималист, конечно. После первого тайма была большая надежда обыграть «Шальке», команду, с которой можно иметь дело, которой можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась, обидно, что получили гол на последних минутах.

    Болельщики пришли, несмотря на плохую погоду, и сейчас только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного по-другому представляли.

    Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти, мы знаем примеры. Сегодня мы проиграли дома, могли выиграть, что тут скажешь. Борьба продолжается. 

    Впереди столичное дерби, будем готовиться, постараемся реабилитироваться за поражение и продолжить движение вверх. ЦСКА – очень сильная команда с амбициозными игроками и тренером, будет непросто, но мы приложим все усилия, чтобы сыграть хорошо», – сказал Геркус.

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