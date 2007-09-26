Рыболовлев готов продать «Монако». У него есть два предложения

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев может продать «Монако», утверждает Le10Sport.

Рыболовлев уже в течение нескольких месяцев дает понять, что готов рассмотреть предложения о продаже клуба. У бизнесмена есть предложения от инвесторов из ОАЭ и США. Формальный запрос может поступить в ближайшее время.

Россиянин заинтересован в приобретении другого европейского клуба. В частности, у него есть вариант в АПЛ.

Рыболовлев выкупил контрольный пакет акций «Монако» в декабре 2011 года, когда клуб выступал в лиге 2. За время руководства Рыболовлева «Монако» один раз стал чемпионом Франции (сезон-2016/17), по два раза – вице-чемпионом и бронзовым призером Франции, а также добирался до полуфинала Лиги чемпионов.

В марте сообщалось, что Рыболовлев может продать «Монако» за 500 миллионов евро и приобрести «Милан». Позже эту информацию опровергали представители клуба.

«Монако» – слишком адекватный топ-клуб. За него можно болеть