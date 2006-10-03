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    Чалов в третий раз в сезоне стал лучшим игроком тура РПЛ

    Теги ЦСКА Зенит Ростов Клаудио Маркизио премьер-лига Россия рейтинги болельщики Александр Зуев Федор Чалов Футбол

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим футболистом 9-го тура РПЛ.

    За Чалова проголосовали 7 758 человек (37,89%). Второе место занял полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио (3 193 голоса, 15,59%), третье – хавбек «Ростова» Александр Зуев (2 378 голосов, 11,66%).

    В 9-м туре РПЛ ЦСКА в гостях выиграл у «Оренбурга» (1:0), а Чалов с пенальти забил единственный гол в матче.

    Напомним, что в 8-м туре болельщики выбрали лучшим игроком хорвата Николу Влашича из ЦСКА, а Чалов получал признание по итогам 6-го и 7-го туров.

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