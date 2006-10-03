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    Кейлор Навас: «Роналду поставил очень высокую планку. Нельзя закрыть солнце пальцем»

    Теги ЦСКА Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов Кейлор Навас Футбол

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас поделился мнением о поражении от ЦСКА (0:1) в Лиге чемпионов.

    «Криштиану поставил очень высокую планку. Это не секрет. Нельзя закрыть солнце одним пальцем. Но это все в прошлом, мы не можем этим жить. Парни делают все возможное, чтобы забивать.

    Конкуренция с Куртуа? Я чувствую себя так же, как будто я только что пришел. Для меня честь – играть в футбол. Я не опущу руки. Мы уважаем решения Лопетеги. Не знаю, сыграю ли с «Алавесом». Спросите тренера. Я готов играть.

    И всегда буду готов к тому, что мое имя всплывает в заголовках», – сказал Навас.

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