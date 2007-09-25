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    Иско выбыл на месяц из-за аппендицита

    Теги Реал Мадрид примера Испания травмы Иско Футбол

    Полузащитник «Реала» Иско пропустит около месяца.

    Испанцу диагностировали воспаление аппендикса, в ближайшее время ему предстоит перенести операцию, после чего он сможет начать курс восстановления.

    Ожидается, что Иско пропустит около месяца, однако точная информация о сроках восстановления появится позже.

    Хавбек пропустит матч Лиги чемпионов против ЦСКА, который пройдет 2 октября в Москве, но должен вернуться в строй ко встрече с «Барселоной» чемпионате Испании, которая состоится 28 октября в столице Каталонии.

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