Иско выбыл на месяц из-за аппендицита

Полузащитник «Реала» Иско пропустит около месяца.

Испанцу диагностировали воспаление аппендикса, в ближайшее время ему предстоит перенести операцию, после чего он сможет начать курс восстановления.

Ожидается, что Иско пропустит около месяца, однако точная информация о сроках восстановления появится позже.

Хавбек пропустит матч Лиги чемпионов против ЦСКА, который пройдет 2 октября в Москве, но должен вернуться в строй ко встрече с «Барселоной» чемпионате Испании, которая состоится 28 октября в столице Каталонии.