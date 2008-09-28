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    Дзюба о травме Жиго: «Я хотел сыграть в плечо, но сыграл в спину. Нелепая случайность»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Самюэль Жиго Спорт-Экспресс Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба извинился перед защитником «Спартака» Самюэлем Жиго.

    Француз получил повреждение крестообразных связок 2 сентября в матче с «Зенитом» (0:0) и выбыл на несколько месяцев.

    «Еще раз приношу Жиго свои извинения. Когда футболисты получают такую травму… Честно, умысла не было.

    Я хотел сыграть в плечо, но на повторе увидел, что сыграл в спину. Это действительно нелепая случайность.

    Когда он вышел, я спросил, все ли в порядке, он сказал, что да. Но это очень обидно», – описал ситуацию Дзюба в передаче «Футбол России» на канале «Россия 24»

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