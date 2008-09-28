Дзюба о травме Жиго: «Я хотел сыграть в плечо, но сыграл в спину. Нелепая случайность»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба извинился перед защитником Самюэлем Жиго.

Француз получил повреждение крестообразных связок 2 сентября в матче с «Зенитом» (0:0) и выбыл на несколько месяцев.

«Еще раз приношу Жиго свои извинения. Когда футболисты получают такую травму… Честно, умысла не было.

Я хотел сыграть в плечо, но на повторе увидел, что сыграл в спину. Это действительно нелепая случайность.

Когда он вышел, я спросил, все ли в порядке, он сказал, что да. Но это очень обидно», – описал ситуацию Дзюба в передаче «Футбол России» на канале «Россия 24»