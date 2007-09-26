Эмери запретил пускать Лева на базу «Арсенала». Тренер сборной Германии хотел поговорить с Озилом

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не смог поговорить с полузащитником Месутом Озилом.

Лев несколько раз пытался связаться с футболистом после ухода того из сборной, однако Озил не шел на контакт.

Специалист прилетел в Лондон и вместе с менеджером сборной Германии Оливером Бирхоффом пытался попасть на базу «Арсенала» в Колни, чтобы поговорить с Озилом, однако главный тренер лондонского клуба распорядился не пускать Лева. Скорее всего, это произошло по просьбе Озила.

Напомним, что Озил завершил карьеру в сборной Германии и обвинил в расизме руководство немецкого футбола. Перед ЧМ-2018 Озила критиковали за фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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