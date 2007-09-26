Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эмери запретил пускать Лева на базу «Арсенала». Тренер сборной Германии хотел поговорить с Озилом

    Теги Месут Озил Йоахим Лев премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Арсенал Унаи Эмери Футбол

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не смог поговорить с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

    Лев несколько раз пытался связаться с футболистом после ухода того из сборной, однако Озил не шел на контакт.

    Специалист прилетел в Лондон и вместе с менеджером сборной Германии Оливером Бирхоффом пытался попасть на базу «Арсенала» в Колни, чтобы поговорить с Озилом, однако главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери распорядился не пускать Лева. Скорее всего, это произошло по просьбе Озила.

    Напомним, что Озил завершил карьеру в сборной Германии и обвинил в расизме руководство немецкого футбола. Перед ЧМ-2018 Озила критиковали за фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    Озил ушел из сборной. И обвинил в расизме президента немецкого футбола

    Эмери против Озила. Кажется, они не сработаются

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться