Артем Ребров: «В России есть хорошие футболисты, новые стадионы, но нет конечной цели. Нет футбольного продукта»

Голкипер Артем Ребров поделился мнением о проблемах в российском футболе.

– Вы чувствуете, что после проведения ЧМ в России страна изменила отношение к футболу?

– Безусловно. Люди изменились. Раньше про футболистов, да и игру в целом говорили с неким пренебрежением, сейчас это риторика сменилась. Я не играл за сборную на ЧМ, но ощущаю это, когда прихожу в школу к сыну. Люди стали ходить на стадионы, в стране настоящий футбольный бум. Очень хочется, чтобы он только нарастал, и мы никогда не возвращались к прежнему состоянию. Многое зависит от нас самих, от национальной команды, от клубов. Никто не будет носить тебя на руках вечно, если ты не будешь показывать достойного результата.

– Вы всегда открыты не только для болельщиков, но и для журналистов, однако ваши партнеры, да и игроки других клубов ведут порой ведут себя иначе. В нынешнем сезоне РПЛ уже были случаи, когда команды в полном составе отказывались выходить к прессе. Как это объяснить?

– Не хочу осуждать ребят. И у меня были такие моменты, когда не было ни сил, ни желания общаться. Однако выскажу свое мнение. Недавно обсуждал со знакомым, что в России нет футбольного продукта. У нас есть хорошие футболисты, популярные команды, болельщики, новые стадионы, но нет конечной цели, проекта. А это и атрибутика, и трансляции, и игроки, которые в обязательном порядке после каждой игры должны раздавать автографы фанатам и раздавать интервью. В противном случае их оштрафуют, причем не на словах, а на деле.

Наверное, это вопрос воспитания профессионализма, нужно закладывать это в ребят еще со школы, чтобы, попадая в элитные клубы, они понимали, что общение с журналистами не прихоть, а часть работы.

– Назовите главную вещь, которую бы вы хотели искоренить в российском футболе.

– Запретил бы говорить про судей. Очень не нравится, когда игроки и тренеры начинают активно обсуждать эту тему после игр. В моем понимании, это проявление слабости. Еще хотел бы, чтобы команды в полном составе всегда подходили к трибунам и убирались за собой в раздевалках. Японцы показали нам отличный пример на ЧМ, все за собой убрали! У нас все происходит иначе, да что там… Сам иногда, уходя со стадиона, думаю: «Ну что же я такое после себя оставил»? – сказал Ребров