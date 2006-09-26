Месси, Роналду и другие обладатели «Золотого мяча» будут выбирать лучшего игрока до 21 года

Нападающий «Барселоны» и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду войдут в состав комиссии, которая путем голосования будет выбирать обладателя новой награды лучшему игроку до 21 года.

Приз, названный в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, был организован изданием France Football вдобавок к традиционному «Золотому мячу».

Состав жюри сформируют все ныне живущие обладатели «Золотого мяча»: , Зинедин Зидан, Марко ван Бастен, Кака, Франц Беккенбауэр, и другие.

Номинанты на «Копа Трофи» будут объявлены 8 октября, а победитель станет известен 3 декабря.