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    Месси, Роналду и другие обладатели «Золотого мяча» будут выбирать лучшего игрока до 21 года

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду войдут в состав комиссии, которая путем голосования будет выбирать обладателя новой награды лучшему игроку до 21 года.

    Приз, названный в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, был организован изданием France Football вдобавок к традиционному «Золотому мячу».

    Состав жюри сформируют все ныне живущие обладатели «Золотого мяча»: Роналдиньо, Зинедин Зидан, Марко ван Бастен, Кака, Франц Беккенбауэр, Мишель Платини и другие.

    Номинанты на «Копа Трофи» будут объявлены 8 октября, а победитель станет известен 3 декабря.

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