Серхио Рамос: «Я бы отдал «Золотой мяч» Модричу»

Защитник Серхио Рамос высказался за вручение «Золотого мяча» .

«Учитывая уровень игры, можно дать «Золотой мяч» Месси, Роналду или Модричу. Все трое достойны победы.

Когда Месси получал награду [в 2010 году], ее могли отдать Иньесте или Хави. Так что я бы отдал «Золотой мяч» в этом году Модричу.

Что касается отсутствия на церемонии [вручения наград ФИФА] Лео и Криштиану, то я был бы рад их здесь видеть, поскольку на церемонии должны присутствовать лучшие игроки», – сказал Рамос.