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    Серхио Рамос: «Я бы отдал «Золотой мяч» Модричу»

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался за вручение «Золотого мяча» Луке Модричу.

    «Учитывая уровень игры, можно дать «Золотой мяч» Месси, Роналду или Модричу. Все трое достойны победы.

    Когда Месси получал награду [в 2010 году], ее могли отдать Иньесте или Хави. Так что я бы отдал «Золотой мяч» в этом году Модричу.

    Что касается отсутствия на церемонии [вручения наград ФИФА] Лео и Криштиану, то я был бы рад их здесь видеть, поскольку на церемонии должны присутствовать лучшие игроки», – сказал Рамос.

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